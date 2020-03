Magazine 'Cats' lidera prêmio Framboesa de Ouro com Judi Dench e mais 8 indicações Um Funeral em Família e Rambo: Até o Fim têm oito indicações cada um

O Prêmio Framboesa de Ouro, que celebra com muita sátira as piores produções do no cinema, será realizado no dia 14 de março, em Hollywood. Os membros votantes da 40ª edição da premiação analisaram uma safra abundante de filmes cinematográficos. O filme Cats lidera a lista com nove indicações, seguido de Um Funeral em Família e Rambo: Até o Fim, com oito indicações c...