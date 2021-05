Magazine Cate Blanchett completa 52 anos de idade nesta sexta-feira (14) Sua primeira aparição na telona foi como figurante, no filme Kaboria (1990), com o egípcio Ahmad Zaki como protagonista

Cate Blanchett, que chega aos 52 anos de idade nesta sexta-feira, já fez de tudo no cinema. Sua primeira aparição na telona foi como figurante, no filme Kaboria (1990), com o egípcio Ahmad Zaki como protagonista. Sete anos depois, despertava para o mundo, com Um Canto de Esperança. Já no ano seguinte, com Elizabeth, foi indicada ao Oscar, que só viria em 1999 – ...