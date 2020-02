Magazine Cate Blanchett brilha em “Cadê Você, Bernadette?”

A atriz Cate Blanchett está magnífica no Richard Linklater que chega hoje à mostra O Amor, a Morte e as Paixões. Cadê Você, Bernadette? seria um filme fraco, considerando-se os talentos envolvidos. É tudo uma questão de ponto de vista. Outros longas estabeleceram Linklater como cineasta do tempo. Ele gosta de analisar as transformações que o tempo opera nas pessoas, nos...