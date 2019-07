Magazine Casulos e borboletas

O livro e a pesquisa da psicóloga Beth Fernandes só foram possíveis graças ao Projeto Casulo – Casa de Passagem à Vítima do Tráfico de Pessoas e Violência Transfóbica, que fornece atendimento psicológico, social e jurídico ao público LGBT no Bairro São Domingos, Região Noroeste de Goiânia. Foi por intermédio do projeto e da ONG Astral, fundada em 2000, que a transexual...