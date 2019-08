Magazine 'Casseta e Planeta' anuncia turnê de shows em homenagem aos 30 anos do grupo Apresentações serão realizadas em nove cidades a partir de outubro; confira datas e preços

O Casseta e Planeta anunciou detalhes de sua turnê de shows para comemorar os 30 anos do grupo de humor na última terça-feira, 6. Ao todo, as apresentações serão feitas em nove cidades espalhadas pelo Brasil. Segundo os humoristas, os shows contarão com músicas, esquetes e participações da plateia, contando com personagens importantes do pro...