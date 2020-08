Magazine Caso Thammy Miranda

O passo a passo do tratamento para engravidar do casal Thammy Miranda e Andressa Ferreira foi compartilhado nas redes sociais. Bento nasceu em janeiro, em Miami, nos Estados Unidos, fruto de uma fertilização in vitro. Desde então, o filho trans da cantora Gretchen compartilha a saga de pai de primeira viagem na internet. Envolto a polêmicas, principalmente após a campanha public...