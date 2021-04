Magazine Caso Henry acende o alerta a pais e cuidadores sobre indícios que crianças dão Saber interpretar os sinais dados por crianças é fundamental para protegê-las de situações de violência doméstica, seja física, psicológica ou sexual

Às vezes, o silêncio é também um grito de socorro. Saber interpretar os sinais dados por crianças é fundamental para protegê-las de situações de violência doméstica, seja física, psicológica ou sexual. Casos como o do menino Henry Borel, de 4 anos, no Rio de Janeiro, encontrado morto no apartamento da mãe com várias lesões graves pelo corpo, aqueceram o debate ...