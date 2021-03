Magazine Casas goianas Vista por seus traços arquitetônicos, a identidade e cultura de Goiás está expressa nos pilares, telhados, portas e janelas que formam casas históricas

Ao caminhar pelas ruas do Centro de Goiânia, olhando as casinhas antigas, sobrados e prédios históricos, a memória viaja e as reflexões são muitas na ardente primavera goiana. Na Rua 5, diversas residências que outrora serviram de morada para os primeiros habitantes da então nova capital de Goiás resistem ao tempo e ajudam a contar parte da história da cidade. Vista po...