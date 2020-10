Magazine Casas construídas desde 1960 têm ganhado novos usos no Setor Sul, em Goiânia Não faltam exemplos de estabelecimentos baseados na economia criativa. É o caso, por exemplo, de galerias de arte e das diversas produtoras de cinema, estúdios de música e espaços de coworkings, bares e boates

O espaçoso casarão de dois andares com quintal amplo e arejado foi o achadinho ideal para ocupar o projeto de livraria, café e bar desenvolvido por Giovana Belém. O Evoé Café com Livros nasceu no Centro de Goiânia, mas se estabeleceu há seis anos na Rua 91, no Setor Sul. “O bairro guarda esses tipos de locais, casas grandes e antigas capazes de serem adaptadas para e...