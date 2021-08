Magazine 'Casamento pode se transformar em amizade', fala Naiara Azevedo, ao anunciar fim da união Cantora comunica o fim de seu casamento de 9 anos com o empresário Rafael Cabral

Mais um relacionamento que não resiste à quarentena. Agora chegou a vez de a cantora Naiara Azevedo, 31, anunciar o fim de seu casamento com o empresário Rafael Cabral. Ambos ficaram juntos por nove anos. Pelas redes sociais, a artista publicou um texto no qual diz que o fim do romance aconteceu por conta de desencontros enquanto casal e que ambos viraram amigos...