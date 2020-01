Magazine 'Casamento' com Regina Duarte deve sair 'quarta ou quinta', diz Bolsonaro 'Continuo namorando', respondeu o presidente após questionamento de repórteres

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, 24, que deve confirmar o "casamento" com a atriz Regina Duarte como chefe da Secretaria Especial de Cultura no final da próxima semana. "Continuo namorando", respondeu após questionamento dos repórteres. "Acredito que na quarta ou quinta a gente assina no cartório e faz o casamento". O presidente está em mis...