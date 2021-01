Magazine Casal goiano viraliza na internet após vídeo postado em rede social “A gente sempre posta vídeo fazendo comédia, é um passatempo nosso de fim de semana. Mas esse ganhou uma visibilidade que não estávamos esperando”

Foram apenas 14 segundos de vídeo. Vestindo uma jardineira rosa combinando com a máscara, cabelo com rabo de cavalo e sandália de salto, a representante comercial Ruth Caroline Matos de Oliveira (@ruthcarolinda), de 32 anos, obedece ao comando do marido, o supervisor de vendas Ismael Elias Santos Correia (@ismael_candango), de 31. “Olha lá, olha lá. Igual joga...