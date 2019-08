Magazine Casal de pinguins machos adota ovo abandonado em zoológico, em Berlim "É a primeira vez que tentamos fazer um par de pinguins do mesmo sexo incubar um ovo", afirmou o cuidador dos animais no local

Um casal de pinguins machos do Zoológico de Berlim está satisfazendo uma ambição antiga de se tornarem pais adotando um ovo abandonado pela mãe. Skipper e Ping, ambos de 10 anos, já haviam mostrado seus instintos para cuidar tentando chocar pedras e até peixes, disse um porta-voz do zoológico. Sua chance apareceu no mês passado, depois que um...