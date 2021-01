Magazine Casal de heróis gays se unirá aos Guardiões da Galáxia nas HQs

A nova HQ dos Guardiões da Galáxia não trará apenas trajes repaginados aos personagens, mas também novos companheiros para Peter Quill, o Senhor das Estrelas, Gamora, Rocket, Groot e Drax. Os jovens Wiccano, filho da Feiticeira Escarlate, e Hulkling, filho do Capitão Marvel, farão parte da equipe na edição de número 175ª, a Guardian of The Galxy #13, segundo site oficial da...