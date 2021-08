Magazine Casal aventura

Antes de pegar a estrada, uma das preocupações do repórter fotográfico e videomaker Marcello Dantas, 30, e da namorada, a economista Ana Clara Elisa Novato de Lima, 28, foi a escolha da mochila. O casal saiu de Goiânia no dia 17 de julho de 2018 e passou quase dois anos fazendo expedições, trilhas e escaladas. Os primeiros 11 meses de aventura foram por terra no Brasil, o...