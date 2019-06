Magazine Casais são tema de stand up nesta quarta-feira, em Goiânia Show de comédia com grupo Comédio ao Vivo tem edição especial no Dia dos Namorados

Questões de relacionamentos devem ganhar destaque neste Dia dos Namorados em mais uma edição do projeto de stand up comedy do grupo Comédia ao Vivo, que está em cartaz todas as quartas- feiras no Teatro PUC. A apresentação, marcada para 19h30, destaca nesta edição os comediantes fixos do grupo Fábio Rabin (foto) e Dihh Lopes, além dos convidados especiais da n...