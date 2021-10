Magazine CasaCor é prorrogada até o dia 17 de outubro em Goiânia Mostra de arquitetura, paisagismo e decoração ocupa área anexa ao Flamboyant Shopping Center

O goianiense ganhou mais tempo para ver a CasaCor Goiás. Em vez de ser encerrada no próximo dia 12, como havia sido programado, a mostra de arquitetura e decoração segue até o dia 17 de outubro na área anexa ao Flamboyant Shopping. Franqueadas da Casacor Goiás, as sócias Eliane Martins e Sheila de Podestá explicam que a ampliação do prazo de visita da mostra se ...