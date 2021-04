Arquitetura, poesia, game-art e design traçam os caminhos poéticos do escritor e arquiteto goianiense Arthur Moura Campos. Em Saída, seu mais recente trabalho artístico lançado no início de abril, o poeta apresenta uma contemporânea construção virtual de poemas interativos em determinados ambientes digitais. Nas paredes, degraus, sacadas e fachadas de um edifício, as palavras revelam áudios e animações ativados pelo clique do visitante. A obra poética pode ser conferida em

diverealities.com/saida-game.

O bloco de concreto digital massivo de aparência modernista, somado à paisagem desértica e distópica, já lança seu enigma à primeira vista. A porta de entrada desse espaço é o “Í” maiúsculo da palavra “SAÍDA” gravada em sua fachada. Esse paradoxo inicial que une o significado da palavra, à letra e ao espaço arquitetonico reverbera em todos os elementos criativos do trabalho. A multidisciplinaridade dessa obra traz uma reinterpretação da poesia concreta para os meios digitais contemporaneos.

A versão interativa recém-lançada comecou a ser desenvolvida no final de 2019 em parceria com Anders Rinaldi e Rodolfo Brant da Dive Realities, uma startup de tecnologia paulistana. “O crescente uso da internet e a virtualização das comunicações devido ao isolamento social impulsionaram o desenvolvimento dessa nova forma de apresentação, que busca conectar diversas técnicas artísticas a partir da experiência virtual”, argumenta o artista.

Seus oito vértices duros

em cada quatro paredes

Arestas dançam no muro

bloco bloqueia impede

Meu semelhante de terra

que por ser duro, acolhe

Me amarra me permeia:

tijolo tigela do homem”