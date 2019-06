Magazine Casa noturna recebe festa que celebra death metal em Goiânia

A Death Celebration Metal Fest recebe as bandas Armum, Leech Eclipse, Gomorrah in Blood e Kromorth neste sábado, a partir das 20 horas, na Monkey Goiânia. Banda de Death Metal formada em junho de 2011, a Armum tem Gesiel Coelho na bateria, Camila Andrade no baixo e vocais e Moyzex na guitarra. Já a Gomorrah in Blood é formada por Juzé Metal no baixo e vocal, Leonardo Rez...