Magazine Casa no Centro da cidade de Goiás é restaurada e entregue pelo Iphan A residência está localizada no Centro Histórico da ex-capital de Goiás, resguardado pelo Iphan desde 1978

A alguns metros do Teatro São Joaquim e do Coreto na cidade de Goiás, a casa do aposentado Rui José Pires, de 70 anos, na Rua 13 de Maio, nº 19, Centro, chamava a atenção de quem passava pelo local pelos sérios problemas estruturais. Paredes caindo, madeiras podres e infiltrações escondiam a beleza do imóvel, típico da arquitetura histórica goiana. Quem transita ago...