Magazine Casa de areia Conheça a saga do casarão esquecido na memória da cidade de Goiás onde viveu durante toda a vida Goiandira do Couto, que completaria 105 anos em setembro

Conta a história que, durante uma manhã de 1968, enquanto se preparava para levantar da cama, Goiandira do Couto, então com seus 53 anos, ouviu uma voz que lhe sussurrou: “Faça uma casa com areia”. Foi a partir do episódio mítico que ela deu início à técnica de pintura com areias coloridas da Serra Dourada. Se estivesse viva neste mês, a renomada artista brasil...