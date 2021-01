Magazine Casa Cor Goiás divulga nova data de realização para 2021 Com edição 2020 adiada por conta da pandemia, a mostra agora ocorre entre 27 de julho e 5 de setembro de 2021

Em função da pandemia, a Casa Cor Goiás, que estava prevista para o mês de maio do ano passado, não ocorreu. A organização divulga agora a nova data, com realização entre 27 de julho e 5 de setembro de 2021 na antiga loja da TendTudo, no Flamboyant Shopping Center. A mostra que reúne ideias, soluções e projetos de ambientes tem como tema este ano A Casa Origin...