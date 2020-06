Magazine Cartunista e ilustrador, Bruno Liberati morre aos 71 anos Causa da morte ainda não foi divulgada, mas segundo relatos há a suspeita de Covid-19

O cartunista e ilustrador Bruno Liberati morreu nesta sexta-feira, 26, aos 71 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas segundo relatos há a suspeita de Covid-19. Liberati foi colaborador assíduo do Jornal do Brasil, mas também passou por outras redações, como a do Estadão, Jornal da Tarde, Veja Rio e Movimento, um dos veículos da contracultura no ...