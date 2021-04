Magazine Carreira

Nascido em Água Limpa e criado em Itapirapuã, Carlos Dacruz iniciou o percurso artístico na infância e em pouco tempo chamou a atenção. Aos 12 anos, por um trabalho escolar, recebeu um prêmio das mãos de Goiandira do Couto (1915-2011), uma das mais importantes paisagistas de Goiás e reconhecida por inventar a técnica de pintura com areias. No início dos anos 1970, ele se ...