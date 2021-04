Na literatura brasileira, um nome poderoso quando se fala em representatividade é o de Carolina Maria de Jesus, autora de um livro extremamente relevante nesse sentido: Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada, publicado em 1960. Sua trajetória revela as muitas dificuldades que uma mulher negra, pobre, que trabalhou como empregada doméstica e catadora de materiais recicláveis e que viveu numa favela em São Paulo passa em um país que tem suas estruturas baseadas em lógicas racistas e desiguais.

Seu talento literário só foi descoberto por acaso, quando o jornalista Audálio Dantas a conheceu durante uma reportagem e percebeu que ela tinha uma série de cadernos escritos à mão, onde registrava suas experiências. São textos que cobrem o período entre 15 de julho de 1955 e 1º de janeiro de 1960. A luta pela sobrevivência, a procura por comida e vestuário, por manter sua paixão pela leitura, que lhe permitiram escrever tão bem. Uma nova edição desse trabalho antológico foi lançada no ano passado, pela Editora Ática.

Fome e racismo estão presentes no livro, ao mesmo tempo que mostra como tais injustiças são nutridas por discriminações cotidianas, como aquela que é estabelecida entre patrões e empregados domésticos. A gênese dos males está na naturalização dessas atitudes, quando são repetidas sem ser combatidas. Recentemente, as netas da autora avaliaram que os problemas apontados pela avó continuam vigentes e reclamaram que as dificuldades financeiras mantêm-se em suas vidas. O quadro não parece ter mudado muito.

A história da revelação de Carolina Maria de Jesus guarda certa semelhança com uma outra empregada doméstica, com o mesmo sobrenome religioso, que tinha um talento imenso desperdiçado, até que na maturidade teve a chance de mostrá-lo ao público. Trata-se de Clementina de Jesus, uma das rainhas do nosso samba, que cantava sem maiores pretensões em bares nos intervalos de seus deveres na arrumação e limpeza de casas de família. Descoberta por um produtor, gravou discos e virou lenda.

Clementina, moradora do subúrbio e ativa praticamente do candomblé, tornou-se uma representante legítima de espaços e culturas tantas vezes desprezadas. Com sua voz grave e um ritmo nato, ela ganhou canções de João Bosco e Chico Buarque, que desejavam ouvir tais composições com sua interpretação única. Mas isso aconteceu depois de Clementina trabalhar por 20 anos como empregada doméstica, ainda que desde criança tivesse contato direto com a música por meio do pai violeiro e dos cânticos dos terreiros que frequentava.