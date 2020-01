Magazine Carne Doce lança nesta quinta-feira o single Temporal, primeiro após sucesso do disco Tônus Letra trata de discussões sobre o clima e extinção do meio ambiente

A banda indie de rock goiana Carne Doce lança nesta sexta-feira (17) nas plataformas digitais Temporal, primeiro single após o sucesso do último disco, Tônus (2018). Formado pelo casal Salma Jô e Macloys Aquino (guitarra), Anderson Maia (baixo), João Victor Santana (guitarra) e Fred Valle (bateria), o grupo prepara o lançamento do novo disco, com previsão par...