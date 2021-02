Magazine Carnaval, futebol e contravenção História do bicheiro Castor de Andrade é tema da primeira produção documental do Esporte da Globo para o Globoplay

A imagem do castor não está na cartela do jogo do bicho. Ficou fora da lista de 25 animais escolhidos em 1892, quando o barão João Batista Drummond pensou em um jogo de sorte para atrair mais visitantes ao Jardim Zoológico de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Mas o nome do roedor tornou-se o mais conhecido de todos quando o singelo entretenimento vir...