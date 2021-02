Magazine Carnaval em casa: confira algumas sugestões de filmes e séries disponíveis no streaming

É oficial: não vai ter pré-carnaval e nem carnaval por todo o País, obviamente para evitar a inevitáveis aglomerações tão nocivas para o alastramento da pandemia do novo coronavírus. Então para quem vai ficar de pernas para o ar, nada melhor do que ir se programando com algo que possa feita na segurança de casa. E as viradas de mês são sempre produtivas de lançamento n...