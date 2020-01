Magazine Carnaval dos Amigos 2020 inicia venda de ingressos para o bloco em Goiânia Bloco está programado para acontecer no dia 15 de fevereiro (sábado), no Setor Bueno

Como em todo início de ano, a primeira grande festa é o carnaval e em Goiânia já tem bloco com ingressos a venda. Os foliões podem comprar ingressos para o Bloco Café Nice do Carnaval dos Amigos 2020, que será realizado no dia 15 de fevereiro (sábado), no Setor Bueno. Na programação musical, Heróis de Botequim, DJ Mucio e uma bateria de escola de samba estão confir...