É chegada a hora oficial! Depois da folia já tradicional do Carnaval dos Amigos, que encabeça o pré-carnaval de Goiânia, agora é a vez dos blocos de rua da cidade, cada vez mais organizados e numerosos. Tanto que neste ano as festas pelos diversos bairros da capital fizeram com que a folia de Momo durasse quase todo o mês de fevereiro em 2020, com blocos cujas programações começaram no dia 8. Os dias tradicionais de folia seguem até a terça-feira e a programação completa, que mostra inclusive quais são aqueles que não cobram ingressos, está disponível no em acontece.opopular.com.br. Lá você fica sabendo os detalhes de festas como o já famoso Bloco do Mancha (foto). Aproveite o descanso e a festa!