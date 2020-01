Magazine Carnaval 2020 em Goiânia: veja programação, datas e blocos da folia Festa na capital goiana vai durar quase um mês e já é possível marcar na agenda algumas datas

O carnaval 2020 vai durar quase o fevereiro inteiro em Goiânia. Para quem quer se programar para a festa na capital, já é possível marcar na agenda algumas datas. Os dias tradicionais de folia vão da sexta-feira, 21 de fevereiro, até a terça-feira, 25 de fevereiro. A quarta-feira de Cinzas é no dia 26 de fevereiro. Mas a festa em Goiânia, com os desfiles do...