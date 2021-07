Magazine Carlinhos Maia dá outra festa em plena pandemia e é criticado Humorista fez evento com direito a banda e convidados em Barra de São Miguel, Alagoas

O comediante Carlinhos Maia, 30, voltou a criar uma polêmica por causa de festa na pandemia. Na madrugada de sexta (9) para sábado (10), o humorista fez um evento com direito a banda e convidados em Barra de São Miguel, no estado do Alagoas. No Instagram Stories, ele publicou uma série de vídeos nos quais aparece com amigos na festa. Ninguém usava máscaras e não ...