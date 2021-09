Magazine Carlinhos Brown convida eliminados do The Voice Kids para gravar single 'Foi uma das mais difíceis que já enfrentei' declarou o cantor sobre decisão de quem continuaria na competição, logo depois convidou as duas crianças para gravação de single

O músico e jurado do programa The Voice Kids (Globo), Carlinhos Brown, 58, convidou dois eliminados da competição para gravar um single, no último domingo (5). Na fase de tira-teima ele escolheu Elis Cristine e Helloysa do Pandeiro, deixando de fora da competição Maria Alice e Allonso. "Estou perdido porque é muito bom. Meu Deus do céu! Foi incrível o que aconte...