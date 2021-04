Magazine Carla Diaz e Bil não participam do documentário de Karol Conká Nas filmagens, um aviso aparece dizendo que a atriz não quis participar, e a cantora demonstra um choque, mas depois compreende

O documentário da cantora Karol Conká, 34, estreou na madrugada desta quinta-feira (29). "A Vida Depois do Tombo" (Globoplay), que mostra a vida da artista depois da sua participação no BBB 21 e sua rejeição histórica, encheu a Internet de comentários. Um ponto que chamou atenção foi Carla Diaz, 30, e Arcrebiano não aceitaram participar do filme. Nas filmagens, um avi...