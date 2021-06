Magazine Carioca Palace reabre as portas no 'Pega Pega' da Globo Primeiro cinco estrelas cenográfico dos Estúdios Globo, o hotel roubou a cena na primeira exibição da trama de Claudia Souto

Reserva do hotel realizada com sucesso. Roteiro pronto para um tour pelos bairros mais tradicionais do Rio de Janeiro. Embarque próximo para uma viagem sem sair de casa. Dia 19 de julho, se prepare porque tem check-in: a edição especial de Pega Pega vem aí na TV Globo, com humor, mistério, romance, investigação, cenários reais e a volta de um de seus personag...