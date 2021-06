Magazine Cardiopatia congênita ainda é desafio para pais e profissionais da área Anormalidade na estrutura ou função do coração surge durante a gestação

Foi como se o chão se abrisse diante dos pés. Aos oito meses de gestação, a advogada Martha Camargo, de 50 anos, ouviu dos médicos que o bebê que carregava no ventre tinha apenas 1% de chance de sobreviver. Yhan foi diagnosticado com cardiopatia congênita, problema decorrente de malformações na estrutura do coração durante a fase de desenvolvimento do embrião. O garot...