Magazine Cardi B canta Zezé Di Camargo e Luciano em vídeo e Zezé comenta Rapper americana apareceu cantando música antiga da dupla sertaneja e ganhou a internet

A rapper Cardi B divertiu seus seguidores na manhã desta quarta-feira, 15, após publicar um story no Instagram ouvindo a música Tudo de Novo (1993), da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano. Com o sucesso da publicação, o próprio Zezé também falou sobre o vídeo. O momento viralizou nas redes sociais e ficou entre os assuntos mais c...