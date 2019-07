Magazine Cardi B cancela show no Rock in Rio e é substituída por Ellie Goulding Festival anunciou alteração neste domingo; não há informações sobre cancelamento de ingressos

A cantora Cardi B cancelou participação no Rock in Rio, comunicou a produção do festival na manhã deste domingo, 14. De acordo com a postagem, feita no Twitter, a rapper não poderá vir ao Brasil por 'motivos pessoais'. Cardi B será substituída por Ellie Goulding. A rapper se apresentaria no palco Mundo no primeiro dia do festival, 27 de setembro. O festival não divulgo...