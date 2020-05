Magazine Característica de fé

No meio de tantas obras de artes, um oratório rouba a cena no apartamento da artista plástica Helena Vasconcelos. A peça, que foi um presente de um amigo há seis anos, fica numa bancada na entrada e simboliza o lado religioso da moradora. Ter um cantinho especial para rezar é tradicional entre as famílias goianas, já que o Estado teve forte colonização católica. “É um...