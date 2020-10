Magazine "Capitu é uma personagem real, com dilemas reais", diz Giovanna Antonelli Confira a entrevista com a atriz que revê o seu papel em Laços de Família, novela que a revelou para o Brasil

Laços de Família é o trabalho que revelou Giovanna Antonelli como uma das melhores atrizes de sua geração. A forma como representou os conflitos da garota de programa Capitu e seu carisma indiscutível conquistaram o público há 20 anos. Hoje, a atriz revive o sucesso com a exibição da novela de Manoel Carlos no Vale a Pena Ver de Novo (Globo) e percebe que as pessoas cont...