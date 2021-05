Magazine Capítulos inéditos e novos personagens entram na fase final de Salve-se Quem Puder A comédia romântica das sete da Globo será a única novela no ar com a exibição de capítulos originais

Aventura, romance, descobertas e reviravoltas marcam a nova fase de Salve-se Quem Puder, que estreia os capítulos inéditos no dia 17. Escrita por Daniel Ortiz e com direção artística de Fred Mayrink, a comédia romântica das sete da Globo será, a partir de então, a única novela no ar com a exibição de capítulos originais. As gravações dessa fase aconteceram após a r...