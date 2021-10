"Tudo que a antena captar meu coração captura". É com a frase da música 'Televisão', do Titãs, que Cao Hamburger, 59, explica a importância de a série "As Five" chegar à TV aberta. Lançada originalmente no Globoplay, a produção estreia nesta terça-feira (26) na Globo, depois da reprise de "Verdades Secretas".

"É muito interessante o momento em que vivemos. Diferentes plataformas de exibição mudam a experiência do espectador em relação à mesma obra. E como sou da geração que se criou com a TV aberta, fico sempre feliz em voltar a ela", diz o autor da série em entrevista concedida ao F5 por email.

Derivada de "Malhação - Viva a Diferença" (Globo, 2017-2018), a série estreou no Globoplay em 2020, mostrando o reencontro das amigas Keyla (Gabriela Medvedovski), Benê (Daphne Bozaski), Tina (Ana Hikari), Lica (Manoela Aliperti) e Ellen (Heslaine Vieira), seis anos após o final da novela.

Mas esse reencontro está longe de ser um momento feliz. As cinco protagonistas se reúnem no velório da mãe de Tina e percebem que todas estão em momentos conturbados e decisivos de suas vidas. Maternidade, dificuldades financeiras, corações partidos, privilégios e mercado de trabalho estão na realidade delas.

Gabriela Medvedovski, 29, conta que um dos grandes desafios de fazer "As Five" foi "revisitar essas personagens e conseguir trabalhá-las num lugar mais maduro, entender o que não fazia mais parte delas, desapegar disso e trazer coisas novas, mas sem perder a essência daquelas meninas mulheres".

"Foi um trabalho muito bonito e profundo, nesse sentido de poder encontrar novas camadas porque são personagens profundas e densas. Encontrar quais eram as novas nuances, desafios e dilemas da vida", completa ela, que na trama se encontra em meio a uma vida caótica de trabalho e cuidados com o filho.

Hamburger, responsável pela história do quinteto antes e agora, conta que mergulhou no universo da chamada Geração Z -que compreende jovens nascidos na segunda metade dos anos 1990 e 2010- por curiosidade e que precisou de muita pesquisa e parcerias com roteiristas mais jovens para dar forma à trama.

O autor revela que muitas das experiências pessoais da equipe, tanto de roteiristas como de atores, foram essenciais para abordar o amadurecimento das protagonistas, que conhecemos adolescentes e hoje já beiram os 30 anos. "Mas a matéria-prima é a mesma. Relação humana, sentimento, emoção", diz.

A chegada de "As Five" à TV aberta é só mais um passo na trajetória dessa história que foi premiada com um Emmy Kids Internacional de 2018 e ganhou uma legião de fãs ainda na época de "Malhação". A segunda temporada já está confirmada, apesar de não ter data para estrear.

"Ainda mais ousadia", afirma Cao Hamburger sobre essa próxima etapa. "Ousadia tanto das personagens em suas apostas, como da dramaturgia. E surpresas! Afinal a vida é surpreendente, principalmente quando estamos nos afirmando no mundo adulto."

DIVISOR DE ÁGUAS

Além de todo sucesso da trama, "Malhação: Viva a Diferença" e "As Five" também representaram um divisor de águas na carreira das cinco protagonistas. "Me ensinaram quase tudo o que sei sobre o trabalho audiovisual", afirma Medvedovski, que está no ar atualmente em "Nos Tempos do Imperador".

"'As Five' foi uma sequência nesse processo de aprendizado e amadurecimento tanto pessoal quanto profissional e a novela vem agregando nesse processo, na oportunidade de poder vivenciar uma personagem diferente da Keyla, explorar lugares e nuances diferentes", completa a atriz.

"Acho que a 'Malhação' foi uma vitrine e oportunidade muito incrível de trabalho para mim. Muitos frutos surgiram a partir de 'Malhação' e sou muito grata por todos eles. Um deles é 'As Five'. Oportunidade de surfar e curtir a onda maravilhosa e intensa que é a Lica", completa Manoela Aliperti, 25.

Além de Medvedovski, também estão no ar em "Nos Tempos do Imperador" Heslaine Vieira, 26, e Daphne Bozaski, 29. As três fazem parte do mesmo núcleo, com Medvedovski na pele de Pilar, que é irmã de Dolares (Bozaski) e disputa o amor de Samuel (Michel Gomes) com Zayla (Heslaine Vieira).