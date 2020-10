Magazine Cantora Vanusa recebe alta após 32 dias internada em hospital De acordo com a assessoria de imprensa da cantora, ela voltou para a casa de repouso, em Santos, onde já mora há dois anos

A cantora Vanusa, 73, teve alta nesta sexta-feira (9) após 32 dias de internação. Ela estava desde 7 de setembro no Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos (litoral de SP), onde chegou a passar pela UTI (Unidade de Terapia Intensiva). "Vanusa entrou no hospital no dia 7 de zetembro, com quadro de pneumonia e anemia", confirmou o hospital. "Em 12 de setemb...