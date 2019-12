Magazine Cantora também prepara turnê em comemoração ao icônico álbum

Além de um musical, Alanis também tem prometido aos fãs um retorno triunfal aos palcos, com uma turnê que vai ter no setlist hits como Ironic, You Oughta Know e You Learn, todas lançadas no Jagged Little Pill. Ao todo, o disco emplacou mais de 33 milhões de cópias. Segundo a revista Business Insider, ele entrou para a lista dos 50 álbuns mais vendidos da história, a...