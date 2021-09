Magazine Cantora Nicki Minaj diz que não foi ao baile Met Gala por não tomar a vacina da Covid-19 A artista fez a revelação em seu perfil no Twitter nesta segunda-feira (13)

A cantora Nicki Minaj, 38, revelou em seu Twitter que não compareceu ao baile Met Gala, nesta segunda-feira (13), por não estar vacinada. "Eles querem que eu me vacine para ir ao Met. Se eu me vacinar, não (será) pelo Met", começou. "Será quando eu sentir que pesquisei o suficiente. Estou trabalhando nisso agora. No meio tempo, meus amores, continuem seguros. Usem a...