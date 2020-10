Magazine Cantora mirim se emociona ao cantar com Gusttavo Lima em calçada de academia, em Goiânia; veja vídeo Sertanejo convidou a menina para cantar com ele em um show após a pandemia

A cantora e violeira mirim Kamylle, de 14 anos, encontrou na quarta-feira (30) o sertanejo Gusttavo Lima na calçada de uma academia, em Goiânia, e ficou emocionada quando o artista cantou junto com ela no local. Nas redes sociais, o cantor convidou a menina para cantar com ele em um show após a pandemia do coronavírus. "Conheci hoje essa talentosa menina. J...