Magazine Cantora Karol Conká vive novo BBB com documentário sobre vida pós-cancelamento A ideia é mostrar um pouco de como ela está se reerguendo após ser “cancelada” por causa das atitudes tomadas no reality show

Karol Conká, 34, adotou o silêncio nas redes sociais desde que foi eliminada da 21ª edição do Big Brother Brasil (Globo) no dia 23 de fevereiro. Também não deu entrevistas nem fez aparições públicas a não ser as que já estavam estipuladas no contrato com a emissora.De la para cá, no entanto, ela embarcou em um novo reality show. Uma equipe acompanhou os pas...