Magazine Cantora goiana Cejane Verdejo lança nova música de trabalho 'Novos Planos' chega às rádios e às plataformas digitais nesta terça-feira (1º)

Inspirada no turbilhão de mudanças e emoções trazidas pela pandemia da Covid-19, a cantora goiana Cejane Verdejo lança nesta terça-feira (1º) a música 'Novos Planos'. A composição autoral estará disponível em todas as plataformas digitais. “As interpretações do nome e da letra da composição são variadas, pois os ‘novos planos’ podem estar relacionados a novos c...