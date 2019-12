Magazine Cantora gaúcha Adriana Calcanhotto apresenta a turnê Margem em Goiânia Show ocorre nesta quinta-feira (12) no Teatro Rio Vermelho

Na capa do novo álbum, Margem, 18º da carreira da gaúcha Adriana Calcanhotto, ela está dentro do mar, cercada de lixo e garrafas pet por todos os lados. A imagem, assustadora, é o recado da cantora para a importância de preservar os oceanos e evitar cenas como do derramamento de petróleo cru nas praias nordestinas. Desde agosto, a artista roda o Brasil e o exterio...