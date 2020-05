Magazine Cantora faz lives com repertório autoral e canções afetivas de Goiás Expressões da cultura popular goiana servem de recorte para apresentações musicais em formato de lives da cantora Elen Lara

Campineira assumida, a cantora Elen Lara acostumou-sea ouvir desde a infância expressões como “uai”, “trem” e “rensga” pelas ruas e praças de Campinas, bairro tradicional de Goiânia. Corriqueiro no papo do goiano típico, o vocabulário regionalista serve de premissa para o projeto Goianês. Com repertório autoral e canções afetivas de Goiás, shows musicais em formato...